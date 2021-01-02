4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП

Вблизи с. Парипсы Попильнянского района на Житомирщине 4 мужчин в возрасте от 20 до 35 лет разбились на автомобиле ВАЗ-2107. Трое из них погибли.

Предварительно, 20-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево. Авария произошла утром 1 января, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: npu.gov.ua В Житомирской области 4 друзей в возрасте от 20 до 35 лет разбились на автомобиле ВАЗ-2107

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"Водитель автомобиля, 20-летний местный житель, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и выехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 21-летний местный житель, погибли на месте происшествия. Еще двух пассажиров, жителей этого же села в возрасте 34 и 35 лет, госпитализировали в Попельнянскую райбольницу. К сожалению,, через несколько часов младший из мужчин скончался в реанимационном отделении", - рассказали в полиции.

Автор: npu.gov.ua Водитель и один из пассажиров погибли на месте. Еще один - скончался в больнице

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Открыли уголовное производство.

В с. Малая Ольшанка Белоцерковского района Киевской области произошла смертельная авария. 39-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на обочину встречной полосы и въехал в дерево. В результате аварии он и двое 17-летних пассажиров погибли.