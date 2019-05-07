4 детей пострадали от взрыва

В Житомирской области 4 детей получили ожоги после взрыва охотничьего пороха. Фото - ТСН

В Житомирской области 4 детей получили ожоги после взрыва охотничьего пороха.

Трое мальчиков и девочка пошли гулять за село и на помойке нашли сверток из газет. Решили его поджечь. Пакет взорвался. На крики детей сбежались люди. Вызвали "скорую" и полицию, сообщает ТСН.

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Следователи выяснили, что в свертке находилось 500 г пороха. Дети находятся в областном ожоговом центре. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. У них ожоги лица, кистей рук, ног. Также у 2 пострадавших обожжена роговица глаз.

Полиция открыла уголовное производство. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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