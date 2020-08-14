3-летняя девочка сожгла авто и едва не сгорела сама

В селе Грейгово Витовского района Николаевской области 3-летняя девочка сожгла авто Mazda 626 и чуть не сгорела сама.

Все случилось 13 августа, около 16:30, у дома по ул. Шевченко, когда девочка без присмотра взрослых играла в авто, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: mk.dsns.gov.ua На Николаевщине 3-летняя девочка сожгла авто Mazda 626 и чуть не сгорела сама

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"Девочка играла спичками внутри транспортного средства, в результате чего он загорелся. Сосед и родители, увидев это, потушили пожар и достали ребенка", - сказано в сообщении.

Автор: mk.dsns.gov.ua На Николаевщине 3-летняя девочка сожгла авто Mazda 626 и чуть не сгорела сама

Девочку со значительными ожогами госпитализировали в областную детскую больницу.

В с. Плиски Борознянского района на Черниговщине 8-летний мальчик поджег веранду, где стояли канистры с бензином. На момент приезда спасателей пламя уже охватило крышу дома. А также огонь порывами ветра быстро мог подобраться к расположенной рядом хозяйственной постройке.