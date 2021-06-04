3-летний мальчик упал с пятого этажа. Что его спасло

Ребенок упал на веревки для белья, закрепленные на нижнем этаже Фото: pixabay.com

В Винницкой области с балкона пятого этажа выпал 3-летний мальчик.

Трагедия произошла 3 июня в одном из населенных пунктов Винницкого района. Оставшись дома со старшим братом, мальчик вышел на балкон, открыл окно и, не удержавшись, выпал, пишет Vinbazar. Ребенок упал на веревки для белья, закрепленные на нижнем этаже.

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Мальчика сразу забрала "скорая". Сейчас он с ушибами находится под наблюдением врачей.

Угрозы жизни ребенка нет.

В Житомире из окна квартиры на седьмом этаже выбросился 14-летний парень. Он жив, но получил тяжелые травмы. Трагедия произошла 26 мая около 20:00. Ей предшествовала воспитательная беседа с родителями о поведении парня в школе.