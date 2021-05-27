Школьник выбросился с седьмого этажа после воспитательной беседы

В Житомире из окна квартиры на седьмом этаже выбросился 14-летний парень. Фото: npu.gov.ua

В Житомире из окна квартиры на седьмом этаже выбросился 14-летний парень. Он жив, но получил тяжелые травмы.

Трагедия произошла 26 мая около 20:00. Ей предшествовала воспитательная беседа с родителями о поведении парня в школе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Родители беседовали с сыном о поведении в школе, после чего подросток ушел в свою комнату. Когда через некоторое время туда зашел его отец, то застал пустое помещение с открытым окном", - рассказали в полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается следствие.

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