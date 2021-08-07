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суббота, 07 августа 2021 14:14

38 адресов и 40 единиц техники: на Киевщине разоблачили подпольные казино
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Правоохранители Киевской области проверили заведения, где по информации местных жителей функционировали игровые автоматы.

Осуществили осмотр 38 адресов на территории Бучанского, Белоцерковского и Фастовского районов. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Большинство объектов находились рядом с автовокзалами и заведениями питания. Часть казино маскировали под заведения по предоставлению бытовых услуг.

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38 адресов, более 40 единиц техники для онлайн-казино: полиция Киевщины отработала подпольные игорные заведения. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
38 адресов, более 40 единиц техники для онлайн-казино: полиция Киевщины отработала подпольные игорные заведения. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
38 адресов, более 40 единиц техники для онлайн-казино: полиция Киевщины отработала подпольные игорные заведения. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
38 адресов, более 40 единиц техники для онлайн-казино: полиция Киевщины отработала подпольные игорные заведения. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
38 адресов, более 40 единиц техники для онлайн-казино: полиция Киевщины отработала подпольные игорные заведения. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Правоохранители провели обыски и изъяли более 40 единиц компьютерной техники, игровые столы, мониторы, оборудование для онлай-казино.

Для проверки подпольных заведений привлекли более 50 человек личного состава полиции, а также 8 экипажей полка полиции особого назначения Киевщины.

В Житомире полицейские штурмом брали 2 подпольные игорные заведения по ул. Большой Бердичевской и Ивана Слеты. Администрация требованию полиции открыть дверь проигнорировала, поэтому чтобы попасть внутрь, пришлось применить кувалды и болгарки.

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