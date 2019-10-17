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четверг, 17 октября 2019 08:15

37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры

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37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
В Черновцах после несложной гинекологической процедуры умерла 37-летняя Наталья Винник. Фото - facebook.com/natasha.vinnik1

В Черновцах после несложной гинекологической процедуры умерла 37-летняя Наталья Винник. Утром она пошла в больницу, а уже через несколько часов медики позвонили ее родным и сообщили о смерти. Родственники винят в смерти врачей.

Умершая, по словам родственников, не имела серьезных проблем со здоровьем. Единственное - не могла забеременеть, а потому и пришла к врачам. Ей под общим наркозом делали гистероскопию (метод диагностики, который помогает врачу осмотреть матку и маточные трубы, быстро и точно установить диагноз и при необходимости провести лечение, - Gazeta.ua). Врачи, которые делали диагностику, назвали родным сразу несколько версий смерти Натальи, сообщает ТСН.

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"Версии - это аллергическая реакция, и лопнул легочный тромб. Когда зашел в кабинет лишний раз уточнить, что стало причиной смерти, сказали: резко упало давление. Две версии разные течение такого малого отрезка времени", - говорит муж сестры погибшей Виталий Козак.

Заведующая отделением, в котором делали операцию, общаться отказалась. Исполняющий обязанности главного врача уверяет, что все медики, которые делали операцию - высококвалифицированные. Процедура была успешной, а плохо женщине стало уже после нее. У женщины остановилось сердце, пошел отек легких. Реанимационные мероприятия не помогли.

Что именно вызвало остановку сердца - выясняют в областном патологоанатомическом бюро, потому что только вскрытие тела позволит точно установить причину.

В полиции по заявлению родственников открыли уголовное производство относительно вероятного ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей.

25-летняя Анастасия Дука 21 сентября умерла в реанимации Одесской областной больницы. Туда ее привезли из районного роддома. 15 сентября женщина родила второго сына Александра и впала в кому. Родные обвиняют медиков в халатности.

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Дата
17
октября

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