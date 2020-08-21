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пятница, 21 августа 2020 09:48

35-летний горняк погиб на шахте

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35-летний горняк погиб на шахте
Шахтер погиб на пересыпи конвейерных лент. Фото: pixabay

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб горняк.

35-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

По его словам, шахтер погиб на пересипе конвейерных лент.

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"Горькая весть из шахты 2" Червоноградская "(ГП Львовуголь) .Из-за несовместимых с жизнью травм погиб горняк Александр Лукаш, 1985 года рождения. Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпе конвейерных лент. Спасти жизнь не удалось. Детали несчастного случая устанавливаются. Слова соболезнования близким и родным нашего собрата ", - написал Волынец.

В Луганской области на шахте "Новодружеская" погиб шахтер. Несчастный случай произошел в результате обвала породы. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

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