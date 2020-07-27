На Донбассе погиб шахтер

В Луганской области погиб шахтер. Фото: Reuters

В Луганской области на шахте "Новодружеская" погиб шахтер.

Несчастный случай произошел в результате обвала породы. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец в Facebook.

"Из Луганской области сообщают, что час назад на шахте " Новодружеская" (ГХК "Лисичанскуголь") погиб шахтер - Прохорцев Константин Валерьевич, 1979 года рождения. У него остались двое детей 16 и 11 лет", - отметил он.

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