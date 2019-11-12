35-летнего мужчину зарезали на глазах у матери

В Одессе 51-летний мужчина зарезал своего 35-летнего пасынка. Фото - ТСН

В Одессе 51-летний мужчина ударил ножом в грудь своего 35-летнего пасынка.

Все произошло на глазах у матери потерпевшего ночью 12 ноября. От полученного ранения он скончался на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Конфликт между мужчинами возник из-за сигареты, в которой отчим отказал пасынку. Спор перерос в драку, в ходе которой 51-летний глава семьи ножом ударил оппонента в грудь. Мать пострадавшего, которая стала свидетелем данного события, вызвала скорую помощь. Однако врачи лишь констатировали смерть мужчины", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленника задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Чугуевском районе Харьковской области пьяный 55-летний мужчина зарубил 30-летнего пасынка. Пострадавший скончался в больнице.