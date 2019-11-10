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воскресенье, 10 ноября 2019 08:26

34-летний мужчина впал в кому после операции на руке

34-летний мужчина впал в кому после операции на руке
В Ивано-Франковске мужчина с переломом руки не очнулся после наркоза. Фото - uazmi.org

Две недели не может прийти в себя после операции 34-летний Олег Якуц из Ивано-Франковска. Мужчина сломал руку, съезжая с горки с ребенком. Однако после работы хирурга пациент с наркоза не вышел.

Его родные в действиях анестезиолога заподозрили врачебную ошибку и обратились в полицию, говорится в ТСН.

За две недели у Олега произошло осложнение - развилась пневмония. Родные подозревают в халатности анестезиолога - по их мнению, тот слишком быстро ушел из операционной и не проконтролировал, как пациент выходит из наркоза.

"Медперсонал сказал, что во время операции, когда начали зашивать, он начал приходить в себя, и ему дали еще дополнительную дозу наркоза", - говорит жена Иванна Якуц.

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В больнице говорят, что анестезиолог сейчас в плановом отпуске. Но его коллеги уверяют: во время операции никаких осложнений не было, все делали по протоколу. Что потом пошло не так - теряются в догадках.

"Основой комы является гипоксия головного мозга. Откуда она взялась, мы до конца не можем установить. Мы сходимся на том и консультируемся со специалистами, что гипоксия могла быть на введение какого-то средника, возможно, это была неконтролируемая гипогликемия во время, при подготовке к операции", - рассуждает главный врач Ивано-Франковской городской больницы №1 Тарас Василик.

Сейчас состояние Олега тяжелое, однако стабильное. Медики надеются, что им удастся вывести его из комы.

Действия врачей проверят полицейские. Открыли уголовное производство и начато следствие.

В Черновцах после несложной гинекологической процедуры умерла 37-летняя Наталья Винник. Утром она пошла в больницу, а уже через несколько часов медики позвонили ее родным и сообщили о смерти. Родственники обвиняют в этом врачей

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Дата
10
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