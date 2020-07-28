33-летний полицейский спас детей и погиб

На Херсонщине погиб 33-летний полицейский, который спасал подростков на море. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

На курорте Арабатская стрелка в Херсонской погиб 33-летний полицейский.

Он пытался спасти детей, которых уносило течением. Об этом сообщает пресс служба МВД Украины.

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"В свои выходные сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой отдохнуть на Арабатской стрелке. Старший сержант увидел, как группу подростков на надувных кругах волна и течение относят на глубину. Не колеблясь, он бросился им на помощь, а следом - другие взрослые курортники. Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым", - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.

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