32-летняя водитель устроила аварию. Много пострадавших

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

На трассе "Мукачево-Рогатин-Львов" в результате столкновения Киа-Rио и Renault травмированы 9 человек. Среди них трое - дети.

Авария произошла вечером 19 января в селе Горбок Иршавского района Закарпатья, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Киа-Rио обгоняла попутное авто Volvo, выехал на полосу встречного движения и столкнулась с Renault под управлением 56-летнего жителя с. Арданово Иршавского района", - сказано в сообщении.

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К Иршавскую ЦРБ доставлили водителя автомобиля Киа-Rио, двух ее детей 5 и 9 лет и еще одного пассажира легковушки. Также за медпомощью обратились водитель автомобиля Renault и 4 его пассажиров, среди которых одна - несовершеннолетняя.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

В Subaru Forester остановился на перекрестке и ждал разрешающего сигнала, как со встречной полосы на скорости под 150 км/ч вылетел автомобиль Opel Omega. Он врезался по касательной в "Субару", повредив левую сторону "японцу", после чего неуправляемый "Опель" продолжил и врезался в ГАЗель, которая двигалась в попутном с ним направлении. От удара в зад ГАЗель стала на два колеса, ее развернуло в сторону тротуара и она врезалась передней правой частью в столб, после чего перевернулся на бок.