 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 702
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 549
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3123
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 846
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1476
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 810
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 630
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8487
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
3
4
15
8
9
32-летняя водитель устроила аварию. Много пострадавших
32-летняя водитель устроила аварию. Много пострадавших
Двое мужчин утонули на Крещение
Двое мужчин утонули на Крещение
На акции в центре Киева произошли столкновения
На акции в центре Киева произошли столкновения
Протаранил 2 машины и остановился в дереве: показали впечатляющие фото аварии
Протаранил 2 машины и остановился в дереве: показали впечатляющие фото аварии
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
Видео
Все видео
На Троещине горела многоэтажка: пострадал человек
На Троещине горела многоэтажка: пострадал человек
Поджег женщину с 3 детьми и скрылся: рассказали подробности трагедии
Поджег женщину с 3 детьми и скрылся: рассказали подробности трагедии
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
20-летний иностранец спровоцировал тройное смертельное столкновение
20-летний иностранец спровоцировал тройное смертельное столкновение
В Харькове подростки громили автомобили и напали на случайного свидетеля
В Харькове подростки громили автомобили и напали на случайного свидетеля
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1395
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2898
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2088
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3987
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 января 2020
Просмотров: 648
Провела паралелі
– Тепер я безробітний. Дякую президенту й міністру Авакову, – каже знайомий із сусіднього будинку. Понад три роки працював у ...
понедельник, 20 января 2020 10:17

32-летняя водитель устроила аварию. Много пострадавших
3

  Комментировать

На Закарпатье столкнулись Киа-Rио и Ренаулт. Травмированы 9 человек. Среди них трое - дети
Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice
На Закарпатье столкнулись Киа-Rио и Ренаулт. Травмированы 9 человек. Среди них трое - дети
На Закарпатье столкнулись Киа-Rио и Ренаулт. Травмированы 9 человек. Среди них трое - дети

На трассе "Мукачево-Рогатин-Львов" в результате столкновения Киа-Rио и Renault травмированы 9 человек. Среди них трое - дети.

Авария произошла вечером 19 января в селе Горбок Иршавского района Закарпатья, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Киа-Rио обгоняла попутное авто Volvo, выехал на полосу встречного движения и столкнулась с Renault под управлением 56-летнего жителя с. Арданово Иршавского района", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину за рулем легковушки раздавила грузовик

К Иршавскую ЦРБ доставлили водителя автомобиля Киа-Rио, двух ее детей 5 и 9 лет и еще одного пассажира легковушки. Также за медпомощью обратились водитель автомобиля Renault и 4 его пассажиров, среди которых одна - несовершеннолетняя.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

В Subaru Forester остановился на перекрестке и ждал разрешающего сигнала, как со встречной полосы на скорости под 150 км/ч вылетел автомобиль Opel Omega. Он врезался по касательной в "Субару", повредив левую сторону "японцу", после чего неуправляемый "Опель" продолжил и врезался в ГАЗель, которая двигалась в попутном с ним направлении. От удара в зад ГАЗель стала на два колеса, ее развернуло в сторону тротуара и она врезалась передней правой частью в столб, после чего перевернулся на бок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «32-летняя водитель устроила аварию. Много пострадавших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Кит заплыл к парламенту по реке

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 32715
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 19174
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 17839
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 17028
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 13122
Происшествия
11 обстрелов в сутки, один военный погиб
11 обстрелов в сутки, один военный погиб Просмотров: 162
Во время купаний на Крещение умер человек
Во время купаний на Крещение умер человек Просмотров: 945
Невозможно перепутать самолет с ракетой: в "Борисполе" простились с жертвами авиакатастрофы
Невозможно перепутать самолет с ракетой: в "Борисполе" простились с жертвами авиакатастрофы
7
 Просмотров: 1539
BMW влетел в остановку с людьми
BMW влетел в остановку с людьми Просмотров: 1548
Пьяный полицейский сбил двух человек
Пьяный полицейский сбил двух человек Просмотров: 504
Больше всего комментируют
3
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
2
Россия ежегодно финансирует боевиков на 30 млрд рублей
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
1
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
1
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Голосов: 715
Голосование Зачем прослушивали премьера Гончарука?
  • Коломойский хочет сменить правительство
  • Это попытка отвлечь от проблем в "Слуге народа"
  • Премьера запугивают
  • Молодой кабмин зацепил схемы олигархов
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua