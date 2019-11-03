32-летний украинец исчез по дороге из Польши

Полицейские и родные разыскивают 32-летнего Александра Склезя из села Гута-Каменская Камень-Каширского района Волыни.

Мужчина исчез 29 октября по дороге домой, когда возвращался с заработков в Польше, пишет pravda.lutsk.ua.

Автор: pravda.lutsk.ua 32-летний Александр Склезь с Волыни исчез по дороге из Польши

Известно, что Александр Склезь пересек границу. Связь оборвалась в городе Ковель. До сих пор о местонахождении Александра родным ничего не известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мечтала о хорошей жизни: подробности убийства украинки в Германии

Если кто-то владеет какой-то информацией о пропавшем, просят сообщить в Камень-Каширский отдел полиции или по номерам "102", 068 33 55 399.

Правоохранители сообщили о исчезновении 30-летнего Андрея Балана, который возвращался из Польши. Он из села Яськовцы Хмельницкой области.