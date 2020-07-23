320 кг радиоактивных ягод и грибов хотели вынести из Чернобыльской зоны

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В июле полицейские зоны ЧАЭС предупредили 14 попыток вынести из зоны радиоактивного загрязнения лесные ягоды и грибы.

К административной ответственности привлечены 16 нарушителей.

В ягодах и грибах было вдвое больше допустимых норм содержания радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем фактам открыли уголовные производства.

Правоохранители изъяли собранные ягоды и грибы. Также изъяли автомобиль, на котором нарушители пытались вывезти собранное.

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Нарушителям грозит штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

30 кг ягод пытались вынести туристы из Чернобыльской зоны отчуждения. Собирателей ягод обнаружили во время патрулирования полицейские, сообщает полиция Киевской обл.