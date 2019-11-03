31-летняя женщина повесилась на детской площадке

В поселке Первомайское на Харьковщине на детской площадке повесилась 31-летняя женщина. Фото - mayday.com.ua

В поселке Первомайское на Харьковщине повесилась 31-летняя женщина.

Ее нашли на турнике детской площадки в 1/2-м микрорайоне за домом №48, пишет mayday.com.ua.

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Погибшую опознали родственники, говорят очевидцы. Сообщается, что на ней был рюкзак, рядом - пакет с вещами.

По другой информации вещи женщины, в том числе телефон, были разложены на земле перед телом. Некоторые из очевидцев также утверждают, что у тела стояла канистра.

Все обстоятельства выясняют полицейские.

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