31-летняя женщина повесилась на детской площадке

В поселке Первомайское на Харьковщине повесилась 31-летняя женщина.
Ее нашли на турнике детской площадки в 1/2-м микрорайоне за домом №48, пишет mayday.com.ua.
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Погибшую опознали родственники, говорят очевидцы. Сообщается, что на ней был рюкзак, рядом - пакет с вещами.
По другой информации вещи женщины, в том числе телефон, были разложены на земле перед телом. Некоторые из очевидцев также утверждают, что у тела стояла канистра.
Все обстоятельства выясняют полицейские.
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