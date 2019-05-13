31-летняя украинка погибла на Мальдивах

На Мальдивских островах автобус насмерть сбил 31-летнюю украинскую туристку. Женщина гуляла со своей подругой.
Авария произошла в столичном пригороде Хулхумале, передает Maldives Independent.
В местной полиции считают, что инцидент произошел из-за того, что водитель уснул за рулем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погибший на Эльбрусе оказался полтавским бизнесменом
Никто из туристов, которые находились в самом автобусе, не пострадал.
Водителя взяли под стражу.
Гражданин Украины погиб в результате столкновения катера и лодки у берегов Греции. Катер на полном ходу врезался в лодку и фактически разрезал ее пополам.
×
Комментарии