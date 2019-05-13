31-летняя украинка погибла на Мальдивах

Автор: maldivesindependent.com На Мальдивских островах автобус насмерть сбил 31-летнюю украинскую туристку

На Мальдивских островах автобус насмерть сбил 31-летнюю украинскую туристку. Женщина гуляла со своей подругой.

Авария произошла в столичном пригороде Хулхумале, передает Maldives Independent.

В местной полиции считают, что инцидент произошел из-за того, что водитель уснул за рулем.

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Никто из туристов, которые находились в самом автобусе, не пострадал.

Водителя взяли под стражу.

Гражданин Украины погиб в результате столкновения катера и лодки у берегов Греции. Катер на полном ходу врезался в лодку и фактически разрезал ее пополам.