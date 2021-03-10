31-летний мужчина порезал 61-летнюю соседку: мотив шокировал

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В селе Монастырец Стрыйского района на Львовщине 31-летний мужчина ударил ножом 61-летнюю соседку. Инцидент произошел около 6:00 9 марта

Конфликт между ними возник на улице. Предварительно известно, что причиной словесной перепалки между соседями стало то, что между собой покусались их собаки. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время ссоры сосед ударил кухонным ножом в живот соседку. Женщина самостоятельно успела заявить в полицию. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями. С места происшествия полицейские изъяли кухонный нож, который направили на экспертное исследование", - сказано в сообщении.

Виновнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

В одном из сел Львовской области свидетель Иеговы жестоко убил 75-летнюю женщину через замечание о заборе. Подозреваемого зовут Нарзан, ему 65 лет, родом из Азербайджана. С жертвой у него были хорошие отношения.