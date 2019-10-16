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среда, 16 октября 2019 18:10

30-летняя женщина получила от подруги ножом в живот

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Автор: dp.npu.gov.ua
  В Кривом Роге на Днепропетровщине 30-летнюю женщину ножом в живот ранила подруга
В Кривом Роге на Днепропетровщине 30-летнюю женщину ножом в живот ранила подруга

15 октября на улице Тесленко в Кривом Роге на Днепропетровщине ранена 30-летняя женщина.

Ножом в живот она получила от 41-летней подруги, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между женщинами возник спор, во время которого нападавшая достала из кармана нож и ударила оппонентку в живот", - рассказали в полиции.

Подозреваемую задержали. Выяснилось, она ранее уже имела судимость. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве во время ссоры 35-летняя женщина вонзила нож в грудь гражданскому мужу. Происшествие случилось в одной из квартир по ул. Вышгородской в ​​Оболонском районе.

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