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четверг, 26 ноября 2020 20:03

30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
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На Ровенщине 30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями на ВАЗе. Погибла вместе с 7-летним мальчиком. Ее 4 и 11-летний сыновья - в тяжелом состоянии в больнице
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине 30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями на ВАЗе. Погибла вместе с 7-летним мальчиком. Ее 4 и 11-летний сыновья - в тяжелом состоянии в больнице
На Ровенщине 30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями на ВАЗе. Погибла вместе с 7-летним мальчиком. Ее 4 и 11-летний сыновья - в тяжелом состоянии в больнице
На Ровенщине 30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями на ВАЗе. Погибла вместе с 7-летним мальчиком. Ее 4 и 11-летний сыновья - в тяжелом состоянии в больнице
На Ровенщине 30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями на ВАЗе. Погибла вместе с 7-летним мальчиком. Ее 4 и 11-летний сыновья - в тяжелом состоянии в больнице

В полиции рассказали новые подробности смертельной аварии на Моквинскиом перекрестке на Ровенщине.

30-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2107, жительница села Новый Моквин, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустила и столкнулась с грузовиком Volvo.

"В результате ДТП погибли мать с 7-летним сыном, еще двое ее детей - 4-летний и 11-летний мальчики - без сознания с политравмой находятся в реанимации", - рассказали в полиции.

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58-летний сарненчанин, водитель грузовика не пострадал. По внешним признакам он был трезв. Однако, его доставили в медучреждение для освидетельствования.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.

Авария произошла 26 ноября около 15:00 на Моквинском перекрестке в Березнивском районе Ровенской области. Там столкнулись грузовик и ВАЗ. Последний от удара выбросило с дороги. Погибла мать с 7-летним сыном. Еще 2 детей в больнице. В ДТП попала семья священника из села Новый Моквин, сообщают местные СМИ.

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