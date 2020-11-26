30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии

Фото: rv.npu.gov.ua

В полиции рассказали новые подробности смертельной аварии на Моквинскиом перекрестке на Ровенщине.

30-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2107, жительница села Новый Моквин, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустила и столкнулась с грузовиком Volvo.

"В результате ДТП погибли мать с 7-летним сыном, еще двое ее детей - 4-летний и 11-летний мальчики - без сознания с политравмой находятся в реанимации", - рассказали в полиции.

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58-летний сарненчанин, водитель грузовика не пострадал. По внешним признакам он был трезв. Однако, его доставили в медучреждение для освидетельствования.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.

Авария произошла 26 ноября около 15:00 на Моквинском перекрестке в Березнивском районе Ровенской области. Там столкнулись грузовик и ВАЗ. Последний от удара выбросило с дороги. Погибла мать с 7-летним сыном. Еще 2 детей в больнице. В ДТП попала семья священника из села Новый Моквин, сообщают местные СМИ.