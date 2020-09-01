3 недели ищут мужчину, пропавшего на заработках в областном центре

В Одесской области разыскивают 39-летнего Сергея Посохова из поселка Захаровка Раздельнянского района.
Мужчина поехал на работу в Одессу. Последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 17 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Приметы: рост 175-180 см, плотного телосложения, волосы светлые коротко стриженные.
Если кто-то владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить в Захаровское отделения полиции по телефону (04860) 9 14 53 или по спецлинии "102".
На Тернопольщине разыскивают 25-летнего Альмана Алиева из Ровно. Мужчина загадочно исчез 7 августа после поездки в такси.
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