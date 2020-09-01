3 недели ищут мужчину, пропавшего на заработках в областном центре

 
Ексклюзивы
1/5
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2133
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1305
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3276
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7812
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1701
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11412
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1584
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 936
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 585
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
3
1
6
3
4
&quot;Не заплатишь - убьем ребенка&quot;: банду задержали за вымогательство $100 тыс.
"Не заплатишь - убьем ребенка": банду задержали за вымогательство $100 тыс.
Полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами
Полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Пенсионер подорвался на гранате
Пенсионер подорвался на гранате
На Харьковщине более 500 человек вышли на митинг против ромов
На Харьковщине более 500 человек вышли на митинг против ромов
Видео
Все видео
Жуткое событие на трассе Киев – Одесса: на ходу загорелся пассажирский автобус
Жуткое событие на трассе Киев – Одесса: на ходу загорелся пассажирский автобус
Девушек таскали за волосы и били ногами - полиция ищет участников массовой драки
Девушек таскали за волосы и били ногами - полиция ищет участников массовой драки
В черный список: МАУ прокомментировала инцидент с пассажиркой-нарушительницей
В черный список: МАУ прокомментировала инцидент с пассажиркой-нарушительницей
В Киеве сообщили о минировании школы
В Киеве сообщили о минировании школы
"Просто поговорите со мной": полицейские спасли мужчину, который хотел повеситься
"Просто поговорите со мной": полицейские спасли мужчину, который хотел повеситься
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2232
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 603
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 900
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5823
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3384
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 18
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
вторник, 01 сентября 2020 18:10

3 недели ищут мужчину, пропавшего на заработках в областном центре

  Комментировать
3 недели ищут мужчину, пропавшего на заработках в областном центре
В Одесской области 3 недели разыскивают 39-летнего Сергея Посохова из поселка Захаровка Раздельнянского района. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области разыскивают 39-летнего Сергея Посохова из поселка Захаровка Раздельнянского района.

Мужчина поехал на работу в Одессу. Последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 17 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину, исчезнувшего после прыжка с моста, нашли мертвым

Приметы: рост 175-180 см, плотного телосложения, волосы светлые коротко стриженные.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить в Захаровское отделения полиции по телефону (04860) 9 14 53 или по спецлинии "102".

На Тернопольщине разыскивают 25-летнего Альмана Алиева из Ровно. Мужчина загадочно исчез 7 августа после поездки в такси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «3 недели ищут мужчину, пропавшего на заработках в областном центре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

Смертную казнь заменили пожизненным заключением

Самое читаемое
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
5
 1 Просмотров: 82219
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
9
 Просмотров: 66181
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 3 Просмотров: 37147
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
5
 Просмотров: 8730
Сухогруз врезался в пассажирский корабль
Сухогруз врезался в пассажирский корабль
 Просмотров: 7155
Происшествия
Жуткое событие на трассе Киев – Одесса: на ходу загорелся пассажирский автобус
Жуткое событие на трассе Киев – Одесса: на ходу загорелся пассажирский автобус
 Просмотров: 297
Мужчина насиловал несовершеннолетних с нарушениями интеллектуального развития
Мужчина насиловал несовершеннолетних с нарушениями интеллектуального развития Просмотров: 279
Пьяная мать потеряла 11-летнюю дочь
Пьяная мать потеряла 11-летнюю дочь Просмотров: 225
Льют солярку и разбрасывают битое стекло: детей выживают с детской площадки
Льют солярку и разбрасывают битое стекло: детей выживают с детской площадки Просмотров: 513
8-летний брат из винтовки попал в глаз старшей сестре
8-летний брат из винтовки попал в глаз старшей сестре Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
3
В Одессе отменили региональный русский язык
3
Зеленский в рабочее время приехал на съезд своей партии. Показали кандидатов в мэры
3
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
2
На мэра Одессы "слуги" выдвинут юмориста Филимонова
Голосов: 4181
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua