2-летняя девочка попала в реанимацию с подозрительными травмами

В больницу Мариуполя госпитализировали в бессознательном состоянии 2-летнего ребенка с телесными повреждениями. Фото: dzerkalo.media

В больницу Мариуполя Донецкой области госпитализировали в бессознательном состоянии 2-летнего ребенка с телесными повреждениями и синяками.

Сейчас девочка в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Центральный отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер 6-летний мальчик, которого избил крестный

"Скорую помощь домой вызвали родители ребенка и они утверждают, что не били дочь. Диагноз устанавливается. Полицейские выясняют обстоятельства и причины, при которых была травмирована девочка", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли 2 уголовных производства за умышленное тяжкое телесное повреждение и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

В поселке Слобожанское на Днепропетровщине погиб 2-летний мальчик. В нанесении смертельных повреждений подозревают мать и ее сожителя.