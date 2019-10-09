2-летняя девочка пережила падение с 7-метрового моста

В Житомирской области 2-летний ребенок упал с 7-метрового моста в реку Случь. Девочку спасли прохожие. Фото - ТСН

В Житомирской области 2-летний ребенок упал с 7-метрового моста в реку Случь. Она здесь неглубокая, но дно каменистое. Девочку спасли прохожие. Очевидцы подозревали, ребенка в воду нарочно бросила мать.

Первым на помощь бросился 18-летний Святослав, он стоял с друзьями на берегу. Говорит, когда увидел ребенка, то сразу побежал в воду. Через несколько минут добрался до ребенка и схватил его на руки. Парень рассказывает, что малышка сквозь слезы сказала, мол, в воду ее бросили намеренно, сообщает ТСН.

Напуганная мать девочки прибежала, когда ребенка уже вытащили. Их вместе отправили в больницу. Повреждений у девочки не обнаружили, но имела переохлаждение. Медики считают, что от гибели ребенка спасла зимняя одежда, которая сработала как спасательный круг.

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36-летнюю мать девочки полицейские допросили в больнице. Пришли к выводу, что женщина невиновата.

"Мать гуляла с дочерью по пешеходному мосту, подошла к ограждению. Подняла дочь, чтобы она посмотрела реку. Девочка наклонилась и мать, к сожалению, не смогла ее удержать. Мы уверены в том, что это был несчастный случай", - говорит пресс-секретарь Новоград-Волынского РО НП в Житомирской области Анна Волкова.

В соцсетях, где разместили видео спасения, начали требовать наказания для матери. В полиции просят всех прекратить травлю, ведь женщина и так в шоке после случившегося. Дочь она воспитывает одна, а в поле зрения соцслужб никогда не попадала.

Женщину с дочкой уже выписали из больницы.

В городе Вишневое под Киевом 2-летний малыш выпал из 4-го этажа. Мать отвлеклась в домашних делах. А ее сын вылез на подоконник, оперся на антимоскитную сетку. В результате мальчик вместе с сеткой сорвался вниз. Ребенок остался жив.