2-летний мальчик погиб, пока мать ходила к соседям

В Ивано-Франковской области во время пожара погиб 2-летний мальчик. Фото: dsns.gov.ua

В селе Хмелевка Богородчанского района Ивано-Франковской области во время пожара погиб 2-летний мальчик.

Загорелось 27 декабря около 15:00 в деревянном доме, который арендовала 33-летняя женщина с сыном, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Установлено, что мать на несколько минут оставила малолетнего ребенка без присмотра и пошла к соседям. А вернувшись, увидела, что из дома идет дым и начался пожар. Предварительная причина возгорания - нарушение правил безопасности при использовании печного отопления", - рассказали в полиции.

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Спасатели не исключают, что загореться могло из-за детских шалостей с огнем. Медики пытались реанимировать мальчика, но тщетно.

Следователи открыли уголовное производство. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

В селе Кубей в Болградском районе Одесской области во время пожара в доме на ул. Толстого, 2 погибла 3-летняя девочка. Трагедия произошла днем, когда никого из взрослых дома не было.