2-летний мальчик играл со спичками и погиб - матери не было дома

Он был дома вместе с 6-летним братом и 4-летней сестрой. Мать оставила их самих

На Львовщине 2-летний мальчик играл спичками и погиб.

Он был дома вместе с 6-летним братом и 4-летней сестрой. Мать оставила их самих, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время пожара заживо сгорел 5-летний мальчик

"8 декабря, около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Жидачев погиб малолетний мальчик. На месте происшествия правоохранители установили, что погибший - мальчик возрастом 2 года 8 месяцев, проживал в доме вместе с матерью, 4-летней сестрой и 6-летним братом. Также предварительно установлено, что мальчик играл спичками и в какой-то момент на нем загорелась одежда. Когда произошла трагедия, дети находились сами, без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе. Около 9:00 в дом пришла их тетя - она ​​вызвала медиков и сообщила о происшествии в полицию", - говорится в сообщении.

Врачи установили, что мальчик умер от ожогов и отравления продуктами горения. Двух других детей, которые были в доме, забрали в больницу для медосмотра - угрозы их жизни нет.

В полиции открыли уголовное производство за невыполнение родительских обязанностей. Матери грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

В городе Верховцево Днепропетровской погиб 5-летний мальчик. Он с 4-летним братом и сестрой 2019 года рождения были закрыты в доме. Мать находилась в летней кухне. По предварительному заключению экспертов, в комнате с детьми загорелся мусор. Детей с термическими ожогами верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом доставили в больницу. Но старшего мальчика спасти не смогли.