29-летний водитель заживо сгорел в автомобиле

В Дергачевском районе Харьковской области 29-летний водитель Volkswagen CC на скорости врезался в билборд. От удара легковушка загорелась. Водитель погиб на месте.

Фото: hk.npu.gov.ua

Авария произошла 29 мая около 16:00 на автодороге Киев - Харьков - Должанский, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель легковушки двигался с превышением скорости, во время чего вылетел с дороги на правую обочину. В дальнейшем автомобиль наехал на металлическую опору рекламного щита и загорелся. Водитель погиб на месте", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сгоревшей легковушке нашли тела 3 человек

Свидетели говорят, водитель летел со скоростью 170-200 км/ч.

Все обстоятельства аварии устанавливаются свидетели. Открыли уголовное производство.

Огненная ДТП произошла на Житомирской трассе в Святошинском районе Киева. Там столкнулись и загорелись легковушка Volkswagen Passat и грузовик DAF. На месте происшествия погибли водитель и пассажир легковушки, а также пешеход, личность которого устанавливается. Водитель грузовика госпитализирован с травмами различной степени тяжести.