29-летний мужчина исчез у пекарни

4 месяца ищут тело 29-летнего Василия Гоблика из города Виноградов на Закарпатье. В его убийстве подозревают двух местных жителей. Они под стражей. Следствие продолжается. Фото: facebook.com/vasa.goblik

4 месяца ищут тело 29-летнего Василия Гоблика из города Виноградов на Закарпатье. Последний раз мужчину видели ночью на 9 мая у пекарни на ул. Вакарова. Его родные и друзья сначала искали пропавшего самостоятельно. Когда их старания не дали результатов, они обратились в полицию.

К исчезновению мужчины причастны местные жители 27 и 26 лет. Между ними в ту ночь возник конфликт. Эти двое избили и ограбили Василия - забрали мобильный телефон. И оставили посреди улицы. Потом вернулись, отвезли к реке Тиса, там снова избили и бросили на берегу. Поиски тела в водоеме результатов не дали. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала начальник отдела коммуникации ГУНП в Закарпатской области Анна Дан.

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"Активная фаза поисков тела пропавшего закончилась. Мы передали ориентировки в соседние страны, где протекает Тиса. В случае обнаружения тела - нас известят. Подозреваемые - под следствием и находятся под стражей без права на залог. Им инкриминируют разбой, оставление в опасности и умышленное убийство", - рассказала Анна Дан.

Подозреваемые - 26-летний Артур Миндак и 27-летний Роберт Антони, которые приходятся друг другу родственниками. Артур Миндак бывший пограничник, с октября 2014 до февраля 2015 года был командирован на службу в зону АТО, но участия в непосредственных боевых действиях не принимал.

Роберт Антони - родной брат жены Артура Миндака. Местные говорят, к делу может быть причастна Рената Миндак, жена и сестра подозреваемых. Вроде как она помогала избавиться от тела Василия.

"Она вероятно помогала перевезти избитое тело Василия Гоблика к реке. Была за рулем авто. В полиции женщина проходит по делу как свидетель, а не сообщник. Это и возмутило местных жителей, и они сомневаются в прозрачности расследования. О причастности Ренаты сами подозреваемые заявили в начале следствия. Но впоследствии, после общения с адвокатом, отказались от части показаний. Женщина работает воспитательницей в садике №9 города Виноградов. Заведующая этого учреждения является женой начальника следственного отделения Виноградовского отделения полиции Николая Вебера. Также, по стечению обстоятельств, защитник подозреваемого Артура Миндака, Иван Бочкор приходится родным братом Натальи Вебер, а значит, и родственником начальника следствия", - рассказывают местные.

Расследование дела об исчезновении мужчины было передано от местной полиции в область.

В харьковском лесу во время поисков пропавшей женщины нашли тело другой. Выяснилось, что это харьковчанка Оксана Коломиец. Ее объявили в розыск в начале июня. Последний раз ее видели в день исчезновения в пункте приема вторсырья (собирала и сдавала бутылки) возле супермаркета на ул. Победы.