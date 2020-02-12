29-летнего мужчину похитили и забили до смерти. Среди преступников - несовершеннолетний

В Одесской области похитили и забили до смерти 29-летнего мужчину. Подозреваемых арестовали. Фото: УНН

В Измаиле Одесской области 29-летнего мужчину похитили и забили до смерти 5 знакомых. Среди них - 17-летний парень.

Поводом стал давний конфликт, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину похитили и пытали паяльной лампой: известен мотив

"По версии следствия, мужчины были пьяны. Вспомнили о конфликте с 29-летним земляком. Разыскали его, бросили в багажник авто и поехали домой к одному из подозреваемых. Там злоумышленники в течение длительного времени били мужчину по голове и другим частям тела", - сказано в сообщении.

После расправы избитого мужчину бросили умирать.

Всех подозреваемых, по решению суда, взяли под стражу. Досудебное расследование по делу продолжается.

В Днепре, на ул. Криворожской, трое неизвестных избили мужчину, бросили в багажник автомобиля ВАЗ- 2105 и уехали в неизвестном направлении.