2,7 млн грн "ковидних" средств украли в Сумской области

Фото: СБУ

В Сумской области СБУ выявила схему хищения "ковидних" средств.

Злоумышленники присвоили 2,7 млн грн, сообщает СБУ.

"Средства разворовывали на строительстве отделения для приема больных Covid-19 и ремонте трех амбулаторий", - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года полтавская фирма победила в тендере на строительство нового отделения для больных коронавирусом. Завершить работы должны были до 2021-го. Преступники вносили в бухгалтерские документы ложные сведения о приобретении стройматериалов. Большинство работ на самом деле не выполняли.

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Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме и принимают меры для возвращения в бюджет украденных средств.

В Харькове чиновников уличили в хищении из бюджета города почти 590 млн грн. Средства выделяли на ремонт дорог, поставку материалов, запчастей, ремонт техники коммунальщиков.