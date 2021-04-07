26-летняя роженица умерла от Covid-19. Что с ребенком

В Тернополе в областном перинатальном центре от коронавируса умерла 26-летняя женщина. Ребенка спасли. Фото: pixabay.com

В Тернополе в областном перинатальном центре от коронавируса умерла 26-летняя женщина.

Была на последних неделях беременности. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко. Она отметила, что трагедию будут расследовать в управлении, передает "20 минут".

"Могу только сказать, что к счастью, ребенка удалось спасти", - сообщила Ольга Ярмоленко.

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Руководитель областного перинатального центра "Мать и дитя" Виктор Овчарук ситуацию со смертью беременной отказался комментировать. Он отметил, что это - конфиденциальная информация.

"Женщине оказали всю необходимую помощь, согласно протоколам", - сказал Овчарук.

Также глава медицинского учреждения добавил, что в Тернопольском областном перинатальном центре находится 9 беременных пациенток, у которых диагностировали Covid-19.

В Черновицкой области от осложнений коронавируса умерла педиатр 28-летняя Марьяна Маланник. Женщина была на 8-м месяце беременности и ждала первенца. Кесарево сечение, чтобы спасти младенца, женщине решили не проводить на врачебном консилиуме, говорят в департаменте здравоохранения. Почему - не уточняют.