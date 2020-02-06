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четверг, 06 февраля 2020 09:28

25-летний водитель сбил на тротуаре семью: есть погибшие

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В селе Лишня Дрогобычского района Львовской области 25-летний водитель Opel Omega сбил на тротуаре 4-х пешеходов. Авария произошла на автодороге Дрогобыч-Самбор 5 февраля в 21.20.

57-летняя женщина погибла на месте. Ее 58-летний муж, 33-летний сын и внук, 7 лет - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: facebook.com/MVS.LVIV
  На Львовщине 25-летний водитель Opel Omega сбил на тротуаре 4-х пешеходов
На Львовщине 25-летний водитель Opel Omega сбил на тротуаре 4-х пешеходов

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"Водитель - 25-летний житель Самборского района. Он не справился с управлением, выехал на обочину и сбил четырех пешеходов. Все пострадавшие - местные жители", - сказано в сообщении.

Автор: facebook.com/MVS.LVIV
    57-летняя женщина погибла на месте. Еще три человека, среди них 7-летний мальчик, травмированы
  57-летняя женщина погибла на месте. Еще три человека, среди них 7-летний мальчик, травмированы

Водителя задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

В Куяльнике в Одесской области водитель автомобиля Renault сбил двух женщин, когда те шли по дороге в попутном направлении. Одна из пострадавших от полученных травм погибла мгновенно, вторая находится в больнице.

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Дата
06
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