25 ножевых на глазах у жены и детей: 19-летний сын заказал отца ради наследства

Фото: kv.npu.gov.ua

В Гнедыне Бориспольского района Киевской области зарезали 47-летнего мужчину. Злоумышленник 25 раз ударил потерпевшего ножом на глазах жены и детей.

Выяснилось, мужчину "заказал" 19-летнему приятелю его 19-летний сын. Мотивом преступления стало наследство. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Убийство произошло 16 марта. Около 22:00 злоумышленник проник в дом и убил его хозяина. Меньше, чем через 2 суток, полицейские восстановили картину преступления. Злоумышленником оказался 19-летний киевлянин. Его задержали в Броварском районе. Он скрывался в дачном доме. А предварительно обсудил с 19-летним сыном погибшего детали убийства отца", - рассказали полицейские.

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Отметили, что сын убитого передал товарищу план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца хотел получить его наследство. Часть полученных денег планировал заплатить товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Обоих мужчин задержали. Им грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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