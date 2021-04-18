24-летний пограничник застрелился во время несения службы

На Буковине застрелился 24-летний пограничник. Фото: promin.cv.ua

В Черновицкой области во время несения службы застрелился сотрудник пограничного отряда.

24-летний мужчина застрелился из штатного огнестрельного оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

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"Трагедия произошла в населенном пункте Тереблечье, в нескольких километрах от международного пункта пропуска" Порубное "украинской-румынской границы. На место вызвали милицию и" скорую", - отметил спикер.

По предварительным данным, этот смертельный случай не связан с прохождением военной службы.

В первый день обучения погиб курсант Житомирского военного института им. Королева Максим Хоровский. Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием.