24-летний пограничник застрелился во время несения службы

В Черновицкой области во время несения службы застрелился сотрудник пограничного отряда.
24-летний мужчина застрелился из штатного огнестрельного оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.
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"Трагедия произошла в населенном пункте Тереблечье, в нескольких километрах от международного пункта пропуска" Порубное "украинской-румынской границы. На место вызвали милицию и" скорую", - отметил спикер.
По предварительным данным, этот смертельный случай не связан с прохождением военной службы.
В первый день обучения погиб курсант Житомирского военного института им. Королева Максим Хоровский. Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием.
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