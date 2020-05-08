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пятница, 08 мая 2020 20:43

24-летний мужчина умер, потому что врачи боялись его осмотреть

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24-летний мужчина умер, потому что врачи боялись его осмотреть
Во Львовской области из-за заражения крови умер 23-летний Ростислав комнатный, потому что врачи не заметили воспаление аппендикса. Фото: zaxid.net

Во Львовской области из-за заражения крови умер 23-летний Ростислав Комнатий, потому что врачи не заметили воспаление аппендикса. Пять дней он жаловался на невыносимую боль, а ему просто выписывали обезболивающие. Прооперировали пациента только, когда его состояние резко ухудшилось.

Ростислав не дожил полтора месяца до 24-го дня рождения. Он окончил юридический и как раз должен был идти на собеседование чтобы трудоустроиться. Поздно вечером пожаловался на острую боль в животе. Сестра повезла его в Городоцкую райбольницу, потому что заподозрили аппендицит.

"Они сразу исключили, что это аппендицит и госпитализация не нужна. Сказали, что это просто переедание не прикасаясь. Я не специалист, но наверняка какую-то пальпацию должны были сделать, или даже прощупать", - говорит брат умершего Любомир Комнатий, передает ТСН.

Врачи выписали обезболивающее, сказали сдать анализ мочи и отправили домой. Но боль не проходила. Через день уже с результатом анализа Ростислава привезли в поликлинику. Там тоже, утверждают родственники, не касаясь живота исключили аппендицит. На обезболивающих мужчина продержался еще три дня. Когда начала темнеть кожа, брат третий раз повез его в больницу. Ростислава сразу прооперировали, он даже пришел в себя, но через несколько часов сердце остановилось. В справке о смерти написали - гангренозно-язвенный аппендицит. Брат умершего говорит, вероятно, установить правильный диагноз врачам помешал страх из-за коронавируса.

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"Спрашивают: "Зачем вы привезли ночью, для чего, везите утром", а "вы мерили температуру", а мы мерили и нет температуры, все им уже легче стало, значит уже нет подозрения на вирус. Страх медика, что он умрет быстрее, чем его пациент, ну я считаю это не медик", - добавляет Любомир.

Начмед райбольницы рассказывает, что именно он оперировал мужчину той ночью. Что было до этого не знает, но обещает разобраться.

"Там десять или сколько там медицинских работников касательных, ну, не могу я их всех обвинить в нарушении должностной инструкции. Есть сейчас ситуация - коронавирус, карантин, каждый день, понимаете. И врачи загружены, и оно одно на второе наслаивается, и где-то, может, внимание отвлекли ... мне трудно сказать", - говорит заместитель главного врача Городоцкой центральной больницы Анатолий Матковский.

Добавляет, у мужчины был нетипичный ход аппендицита, другие обстоятельства выяснят в ходе служебного расследования. Действовалили врачи профессионально уже проверяет и полиция, там открыли уголовное производство. Ждут решения суда, чтобы изъять медицинскую документацию.

Во Львовской области 12-летнему Роману Кулаку врачи поставили неправильный диагноз. Ему диагностировали "отравление" и "тепловой удар". В результате мальчика сутки неправильно лечили. Поскольку ребенку легче на становилось, мальчика доставили в областной центр. Там медики диагностировали у ребенка тромбоз аорты, который привел к омертвению кишечника. Врачи провели две операции, но спасти ребенка так и не смогли.

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08
мая

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