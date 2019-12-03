24-летний мужчина исчез вместе с авто

На Николаевщине разыскивают 24-летнего Валерия Терешкова.

Мужчина вечером 1 декабря уехал из дома на автомобиле Opel Omega г/н ВЕ 7002 ЕВ серого цвета и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua На Николаевщине разыскивают 24-летнего Валерия Терешкова. Исчез вместе с автомобилем Opel Omega

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Был одет в черный спортивный костюм Adidas, черные кроссовки. При себе имел мужскую сумку через плечо.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят сообщить по телефонам (0512) 21-61-11, 093-835-87-41 и 102.

На Тернопольщине разыскивают 15-летнего Виктора Грубьяка из села Золотая Слобода Козовского района. Парень ушел из дома еще вечером 21 ноября. Друзья рассказывают, что видели его около 1 часа ночи 22 ноября у дома культуры соседнего села Вився. С тех пор парень исчез.