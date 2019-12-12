24-летнего мужчину разорвало взрывом на предприятии

12 декабря около 7 утра на территории частного предприятия в селе Мизоч Здолбуновского района Ровенской произошел взрыв.

Погиб 24-летний мужчина, который работал на предприятии оператором, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua На территории частного предприятия в Ровенской произошел взрыв

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"24-летний оператор зашел в помещение, где находились баллоны с углекислым газом. Через несколько минут произошел взрыв и возгорание. Это услышал охранник, который позвал на помощь еще одного работника. Вместе самостоятельно потушили огонь. Спасти жизнь 24-летнего жителя Мизоча не удалось. Медики "скорой" лишь констатировали его смерть", - рассказали полицейские.

Автор: rv.npu.gov.ua Погиб 24-летний мужчина, который работал на предприятии оператором

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В городе Каменское на территории ЧАО "Днепровский коксохимический завод" произошел взрыв. 5 человек получили сильные ожоги, в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.