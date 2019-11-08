23-річний чоловік підірвав себе на балконі квартири

В Харькове 23-летний мужчина подорвал себя на балконе многоэтажки на улице 23 Августа.
Событие произошло 8 ноября около 8:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Тело мужчины обнаружила на балконе его бабушка.
Полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины. Открыли уголовное производство.
В Святошинском районе Киева в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Погибший - житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.
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