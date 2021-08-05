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четверг, 05 августа 2021 19:25

23-летний сын бизнесмена разбился на Porsche: подробности и фото
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Под Львовом в аварии погиб сын известного бизнесмена 23-летний Павел Крок. За рулем Porsche вдлетив в грузовик
Фото: facebook.com/Павел Крок
Под Львовом в аварии погиб сын известного бизнесмена 23-летний Павел Крок. За рулем Porsche вдлетив в грузовик
Под Львовом в аварии погиб сын известного бизнесмена 23-летний Павел Крок. За рулем Porsche вдлетив в грузовик

Ночью 4 августа на дороге Львов-Брюховичи 23-летний на Porsche 718 Cayman вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Man TGM.

Водитель легковушки погиб на месте. Грузовиком управлял 32-летний житель одного из сел Стрыйского района. Он получил легкие травмы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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За рулем Porsche был Павел Крок. Он - сын известного львовского бизнесмена Ростислава Крока, который является совладельцем комплекса "Жемчужина Карпат" в Славском, сообщает tvoemisto.tv.

Павел учился в Австрии. А его отец, по данным аналитической системы YouControl, есть также основателем нескольких компаний "Жемчужина-Люкс", "Западэнергомонтажбуд", его также связывали с "Галицкими инвестициями" - компанией, которая принадлежала городскому голове Львова Андрею Садовому, она прекратила свою деятельность .

Павла Крока похоронили сегодня, 5 августа, в Брюховичах.

В дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла Юлия Василик. По предварительной информации, подростки катались на багги, хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетел в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.

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Дата
05
августа

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