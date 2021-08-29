23-летний мужчина устроил стрельбу - есть пострадавшие

Мужчина в Днепре обстрелял двух человек. Фото: Национальная полиция

В Днепре возле одного из развлекательных заведений 23-летний мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета.

Двое мужчин получили телесные повреждения, сообщает полиция.

29 августа около 03:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе на ул. Космической в ​​Соборном районе города. Пострадавших госпитализировали. Правоохранители изъяли с места преступления пистолет, похожий на травматический.

Мужчину задержали.

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Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

В Запорожье на улице Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные устроили стрельбу. Пострадали пять человек, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. Двум пострадавшим врачи оказали помощь на месте происшествия, других госпитализировали.