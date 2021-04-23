23-летнему военному по дороге на работу прострелили голову

В Очакове Николаевской области 23-летнему военному прострелили голову, когда он шел на работу. Трагедия произошла в 7:00 сегодня. 23 апреля, около дома потерпевшего на ул. Бугская.

Военный в больнице. Стрелка разыскивают, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во дворе дома неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся. Военнослужащий, получил огнестрельное ранение в голову возле своего дома, когда шел на работу. Злоумышленника разыскивают, введена специальная полицейская операция", - рассказали в полиции и показали фото предполагаемого подозреваемого.

Автор: mk.npu.gov.ua В Очакове полицейские разыскивают злоумышленника, который пытался убить военного

Просят всех, кому известна какая-либо информация о мужчине из фото, сообщить по телефонам (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, 102.

Следователи начали уголовное производство.

В одном из сел Новоодесского района Николаевской области 50-летний мужчина выстрелил в голову 51-летнему знакомому. А потом сам вызвал полицию. Пояснил, что между ними был давний конфликт из-за долга.