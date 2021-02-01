23-летнему мужчине всадили пулю в голову. Кем оказался стрелок

На Кировоградщине бывший глава местной полиции во время конфликта выстрелил в голову 23-летнему мужчине. Пострадавший в больнице. Фото: tsn.ua

В Благовещенском Кировоградской области бывший глава местной полиции выстрелил в голову 23-летнему мужчине. Пострадавший в больнице.

Стрельба произошла 31 января. Пострадавший в компании друзей остановился на ул. Шевенко, чтобы сходить "по нужде". В этот момент одного из ребят застал на "горячем" и ударил в затылок бывший полицейский. Тот огрызнулся, завязалась потасовка, рассказала тетя пострадавшего Наталья.

"Экс-начальник полиции достал пистолет. Мой племянник, увидев оружие, сделал ему замечание, чтобы спрятал его, но тот начал стрелять в воздух. Племянник попытался выбить пистолет из рук мужчины. Он завалил его на землю, экс-правоохранитель просто выстрелил ему в голову. Как можно просто взять и выстрелить человеку в голову, не понимаю", - рассказывает Наталья, передает tsn.ua.

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Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное. Он написал заявление в полицию. Его допросили следователи. Родные волнуются, что стрелок может воспользоваться своими связями и пытаться "замять" дело.

В областной полиции факт стрельбы подтвердили. Дело расследуют как превышение пределов обороны и хулиганство. Уверяют, что следствие будет объективное.

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