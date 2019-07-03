22-летнюю женщину сжег сожитель

В Запорожье 22-летнюю женщину облил бензином и поджег 29-летний сожитель. Потерпевшая в крайне тяжелом состоянии. Фото - ВЛАСНО.info

Вечером 2 июля в Запорожье 22-летнюю женщину облил бензином и поджег 29-летний сожитель.

Пострадавшая получила 90% ожогов туловища, конечностей и головы. За ее жизнь борются врачи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина облил семью бензином и поджег

"Трагедия произошла около 21:05. Во время внезапной ссоры мужчина облил потерпевшую горючим веществом и поджег", - рассказали в полиции.

Подозреваемый ранее судимостей не имел. Его задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. За содеянное его могут посадить на 15 лет.

В селе Цибулево Знаменского района Кировоградской области 22-летнюю Аллу Мацибору облил бензином и поджег муж Владимир, 40 лет. Женщина получила более 70% ожогов тела. 6 дней ее пытались спасти в ожоговом центре областной больницы.