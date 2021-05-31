22-летний сын порезал родителей, которые спали

На Тернопольщине 22-летний мужчина порезал родителей, когда те спали. Мужчина и женщина в тяжелом состоянии. Фото: tp.npu.gov.ua

В селе Белокриница Кременецкого района Тернопольской области 22-летний мужчина порезал родителей. Ворвался в их спальню ночью 29 мая.

53-летнего мужчину и его 50-летнюю жену госпитализировала бригада экстренной медицинской помощи. Состояние пострадавших крайне тяжелое, сообщили в областной полиции.

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"В полицию обратились односельчане пострадавших. 22-летнего злоумышленника полицейские задержали на месте. Изъяли и орудие преступления - два кухонных ножа", - рассказали в полиции.

Злоумышленнику объявлено о подозрении за покушение на убийство двух человек. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

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