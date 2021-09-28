21-летнюю изнасиловали и ограбили по дороге с работы

В Одессе задержали 29-летнего подозреваемого в изнасиловании и ограблении 21-летней женщины. Фото: npu.gov.ua

В Одессе задержали 29-летнего жителя Раздельнянского района, которого подозревают в изнасиловании и ограблении 21-летней женщины.

Преступление произошло 24 сентября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Заметив 21-летнюю женщину, которая возвращалась после работы домой, злоумышленник затащил ее в парк и изнасиловал. Затем отобрал мобильный телефон и более трех тысяч гривен", - рассказал следователь Одесского районного управления полиции Андрей Троскотт.

У задержанного изъяли имущество потерпевшей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное его могут посадить на шесть лет.

В Днепре мужчина изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку. Подозреваемого задержали возле железнодорожного вокзала. Девушка рассказала, что познакомилась с мужчиной на остановке общественного транспорта. Он сказал, что уже долго ждет такси и предложил провести ее домой. Та согласилась и пошла с незнакомцем. Найдя безлюдное место, мужчина изнасиловал девушку и забрал у нее телефон, цепочку и другие ценные вещи. После этого исчез.