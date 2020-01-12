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воскресенье, 12 января 2020 18:10

21-летняя женщина порезала вены и выпрыгнула из окна

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21-летняя женщина порезала вены и выпрыгнула из окна
Во Львове 21-летняя женщина порезала себе вены, а затем выпрыгнула из окна дома. Фото - Варта-1

Во Львове 21-летняя женщина порезала себе вены на руке, а затем выпрыгнула из окна дома на 4 этаже.

Событие произошло 11 января на ул. Таджикской, 17, пишет dyvys.info.

"Полицейские, приехавшие по вызову выяснили, что в квартире с женщиной находилось еще трое мужчин 37, 22 и 32 лет. Компания пила алкоголь, а потом женщина поссорилась с 22-летним знакомым, порезала себе вены, а позже выпрыгнула из окна", - сказано в сообщении.

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Потерпевшая жива, ее доставили в больницу. Известно, что она жительница Перемышлянского района.

Всех мужчин полиция задержала, выясняются все детали. Следователи открыли уголовное производство.

На ул. Нила Хасевича в Луцке 23-летняя женщина порезала себе вены и хотела выпрыгнуть с балкона. Прохожие сразу вызвали полицейских.

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