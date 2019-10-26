21-летний украинский зароботчанин убился во Франции

Во Франции погиб рабочий из Тернополя 21-летний Юрий Коваль. Фото - prosvit.net.ua

Во Франции погиб тернополянин 21-летний Юрий Коваль. Работал за границей около 6 месяцев - утеплял дома.

21 октября выпал из окна 8 этажа, пишет Prosvit.

"Жил вместе с семьей своего друга. Все было очень хорошо. В этот день, когда он погиб, я еще утром говорила с ним по "Вайберу". А вечером мне звонит его друг и говорит, что Юра выпал из окна восьмого этажа. Причина трагедии - неизвестна. Во французской полиции говорят, что не предоставят данные, пока не приеду к ним", - рассказала мать погибшего Елена Коваль.

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Юрий планировал вернуться домой после нового года. Теперь родные и друзья собирают деньги, чтобы транспортировать тело погибшего на родину.

В польском городе Вроцлаве, на строительстве офисного комплекса между улицами Лигницька и Яворская погиб рабочий из Украины. На мужчину упали конструктной элементы лестницы.