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воскресенье, 20 октября 2019 16:04

21-летние друзья разбились на мотоцикле

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21-летние друзья разбились на мотоцикле
На Львовщине на смерть разбились 21-летние водитель и пассажир мотоцикла. Фото - zaxid.net

20 октября около 2.00 между селами Высоцкое и Заболотцы в Бродовском районе Львовской области погибли двое 21-летних мужчин.

Ехали на мотоцикле "Вайпер 250", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель мотоцикла "Вайпер 250", 21-летний житель Бродовского района, не справился с управлением и въехал в дерево. От полученных травм водитель и пассажир мотоцикла, 21-летний житель этого же района, погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Киеве на Гостомельской трассе произошло ДТП с участием мотоцикла и Volkswagen Golf. За рулем двухколесного была женщина, от полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

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