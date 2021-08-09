20-летняя беременная погибла на трассе

Вблизи Райгорода Гайсинского района Винницкой области в ДТП погибла 20-летняя беременная. Была пассажиркой мотоблока, в который врезался Chery Tiggo.

Авария произошла 9 августа около 00:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vn.npu.gov.ua На Винниичини Chery Tiggo протаранил мотоблок, который ехал впереди

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"Chery Tiggo въехал в заднюю часть мотоблока "Зубр", который двигался впереди. В результате аварии телесные повреждения получила 20-летняя пассажирка мотоблока, жительница Райгородской территориальной общины. Беременную женщину госпитализировали в больницу, где она во время оказания медицинской помощи умерла. Незначительные травмы получили 48-летний водитель иномарки и его 44-летняя пассажирка, жители Одесской области. После оказания медицинской помощи их отпустили", - рассказали в полиции.

Автор: vn.npu.gov.ua .В ДТП погибла 20-летняя беременная. Была пассажиркой мотоблока. 32-летний водитель сбежал. Водитель иномарки и его пассажирка получили незначительные травмы

Водитель мотоблока, 32-летний житель Гайсинского района, скрылся с места аварии. Его нашли дома.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают виновника аварии. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

На Харьковщине в ДТП погибла 34-летняя беременная женщина. Авария произошла в поселке Коломак. Водитель ВАЗ 2107 был пьян, выехал за пределы проезжей части и въехал в железобетонный столб.