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среда, 23 июня 2021 07:20

20-летний пытался прыгнуть с моста из-за очень пикантной причины

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20-летний пытался прыгнуть с моста из-за очень пикантной причины
В Днепре на Амурском мосту 20-летний мужчина хотел покончить с собой. Причина - неразделенная любовь к другу. Фото: pixabay.com

В Днепре на Амурском мосту 20-летний мужчина хотел покончить с собой. На такой решительный шаг решился из-за неразделенной любви к другому парню, который живет с девушкой. Такие действия, по мнению влюбленного, должны были заставить друга оставить ее и обратить на него внимание.

Попытку своего самоубийства он снимал на видео и транслировал в прямом эфире. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

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Как оказалось, отчаянный снимал жилье, в котором жили четверо молодых людей - он с влюбленной в него подругой, и его друг, в которого влюблен он, со своей девушкой. 20-летний заявил, что больше не хочет платить за жилье для всех них и лучше бросится с моста, но не сегодня, так завтра утром ему нужно идти на собеседование по трудоустройству.

На место происшествия очевидцы вызвали "скорую". Также на место происшествия прибыла подруга мужчины. Она его забрала, от помощи медиков молодые люди отказались.

В Харькове в новом торгово-развлекательном центре "Никольский" парень пытался спрыгнуть с балкона из-за неразделенной любви. Его остановили двое охранников центра, которые силой сняли юношу с выступления балкона спустили на первый этаж и вызвали полицию.

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