20-летний палил из пистолетов в чужом дворе

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В Черкассах мужчина ночью влез в чужой двор и стрелял из пистолетов. Испуганная хозяйка вызвала полицию

Стрелка задержали. Им оказался 20-летний житель Чернобаевщины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина не смог объяснить причины поступка. Был в тяжелом психоэмоциональном состоянии. Полицейские вызвали скорую помощь, которая доставила мальчика в специализированное лечебное учреждение в городе Смела", - рассказали в полиции.

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Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проверяют, был ли мужчина под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов.

Следователи открыли уголовное производство. Хулигану грозит до семи лет тюрьмы.

На бульв. Даниила Галицкого в Тернополе мужчина устроил стрельбу. Заявил, что таким образом хотел успокоить детей на детской площадке.